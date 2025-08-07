Che fine ha fatto Ademola Lookman? Se lo chiedono a Bergamo, città dalla quale è 'fuggito', ma anche a Milano, dove è attesissimo nella speranza che l'attesa non sia vana. A fare un punto è Sport Mediaset che parla di situazione analoga a quella di ieri: l'Inter al momento non intende rilanciare e se dovesse farlo lo farebbe non prima che l'Atalanta abbia definito il prezzo del cartellino dell'attaccante. Al contempo da Viale della Liberazione non si cercano alternative, il ventisettenne è ancora l'obiettivo principale per l'attacco di Cristian Chivu.

Nel frattempo il giocatore ha continuato a disertare Zingonia, dove ieri gli atalantini hanno disputato l'amichevole col Monza alla quale non ha chiaramente preso parte Ademola. L'Atalanta dal canto suo però non ha avanzato nessun provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore e nessuno vuole forzare la mano al momento, come spiega l'emittente televisiva che parla di situazione in standby per tutta la settimana ma da Milano non si vorrà andare troppo oltre e vuole capire definitivamente come muoversi: se rilanciare ancora per Lookman o se virare su altri profili.