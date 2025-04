Anche il Corriere dello Sport conferma: contro la Roma, Inzaghi potrebbe nuovamente riavere a disposizione sia Zielinski sia Dumfries, in modo da riavere due alternative in più e quindi nuove soluzioni tattiche. A San Siro, contro la squadra di Ranieri, non ci sarà invece Thuram, che sta continuando a lavorare per provare il rientro (almeno parziale) a Barcellona mercoledì prossimo, nell’andata della semifinale di Champions.

Senza gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, il tecnico nerazzurro dovrà comunque fra fronte a una mini emergenza: i due saranno rimpiazzati rispettivamente da Carlos Augusto in difesa e Frattesi a centrocampo.