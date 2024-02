La produzione offensiva dell'Inter è nettamente superiore a quella della Juventus e i numeri parlano chiaro: 50 gol in 21 gare contro 36 in 22. Ma - come spiega il Corsport - la vicinanza in classifica dimostra come i bianconeri siano stati comunque bravi nel capitalizzare quanto creato. Per sei volte la squadra di Allegri ha vinto 1-0 e per 10 con una sola rete di scarto; Lautaro e compagni, invece, si sono fermati all’1-0 soltanto in 3 giornate, si sono presi i 3 punti con lo scarto minimo in tutto in 5 occasioni (sempre esattamente la metà rispetto ai bianconeri), trafiggendo la porta avversaria con almeno 3 reti in 7 gare, 4 reti in 3 gare e addirittura 5 reti in 2 gare.

Sintomo di "anime diverse" evidente. L'Inter ha qualità e forza per stritolare gli avversari, mentre la Juve va più a folate e poi deve spendere tante energie per tenere il punteggio dalla sua parte fino al fischio finale. Lautaro è stata una costante nella stagione, dall'altra parte Vlahovic si è svegliato nelle ultime settimane dopo un avvio complicato. Occhio anche al tiro da fuori: Calhanoglu e Dimarco sono due che possono far male dalla distanza.