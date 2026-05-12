La coppia d'attacco formata da Bonny e Lautaro Martinez potrebbe essere quella titolare contro la Lazio nella finale di Coppa Italia di domani sera e se così fosse l'Inter, in attesa di capire quali sono le condizioni di Marcus Thuram (che pure oggi si sta allenando coi compagni) potrebbe aggrapparsi alla cabala.

Ricorda infatti il Corriere dello Sport che con la medesima coppia d'attacco i nerazzurri hanno affrontato i biancoceleste in campionato all'andata (9 novembre), partita che a San Siro finì 2-0 con una rete a testa siglata proprio dai due attaccanti schierati in coppia. Sabato scorso hanno invece disputato insieme 18', in generale non è un duo che ha giocato per tanti minuti quest'anno, spesso si è trattato di spezzoni e solo un'altra volta sono partiti dal 1' entrambi (Atletico Madrid-Inter del 26 novembre). Il francese, peraltro, non senga dal quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino dello scorso 4 febbraio.

Altra consideazione che dovrà fare Chivu a partita in corso è quella legata alle condizioni di Lautaro Martinez, che non gioca una partita intera da Inter-Juventus del 14 febbraio. Da quel momento in poi è stato più in infermeria che in campo, considerando che quattro giorni dopo c'è stata Bodo/Glimt-Inter (in cui si è infortunato), che poi l'argentino è rientrato il 5 aprile con la Roma e che successivamente è rimasto di nuovo fuori fino alle recenti Inter-Parma e Lazio-Inter.