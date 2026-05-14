La concomitanza tra partite all'Olimpico e gli Internazionali d'Italia di tennis non crea problematiche solo in prospettiva derby, ma anche nell'immediato. Episodio curioso, quello verificatosi poco fa e raccontato da Sport Mediaset, avvenuto durante le celebrazioni per la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter: i fuochi d'artificio sparati all'interno e all'esterno dello stadio Olimpico, infatti, hanno provocato fumi che si sono espansi fino ai campi adiacenti, al punto da portare alla sospensione del match tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Match che è poi ripreso quando le nebbie si sono diradate. 

Sezione: News / Data: Gio 14 maggio 2026 alle 00:12
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.