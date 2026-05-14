La concomitanza tra partite all'Olimpico e gli Internazionali d'Italia di tennis non crea problematiche solo in prospettiva derby, ma anche nell'immediato. Episodio curioso, quello verificatosi poco fa e raccontato da Sport Mediaset, avvenuto durante le celebrazioni per la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter: i fuochi d'artificio sparati all'interno e all'esterno dello stadio Olimpico, infatti, hanno provocato fumi che si sono espansi fino ai campi adiacenti, al punto da portare alla sospensione del match tra Luciano Darderi e lo spagnolo Rafael Jodar. Match che è poi ripreso quando le nebbie si sono diradate.