Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 del Lecce, resta uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano. Le sue prestazioni in questa prima parte di stagione non sono passate inosservate agli occhi dei principali top club europei.

Acquistato in estate dal Lecce, è uno dei tanti nomi circolati nelle scorse settimane e accostati all'Inter per il pacchetto arretrato. Secondo quanto riportato da Footmercato anche Barcellona e Bayern Monaco sono interessate a lui. Il Lecce però non starebbe valutando un addio nella finestra invernale di calciomercato, ogni discorso sarà rimandato in estate, salvo offerte irrinunciabili. Anche il club arabo Neom è in corsa.

