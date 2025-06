Pio Esposito farà parte della batteria di attaccanti a disposizione di Chivu per la prossima stagione. E non è una conseguenza del gol e dell’eccellente prestazione dell’altra notte con il River Plate. Semplicemente, l’Inter aveva già preso una decisione in questo senso. Con lui - come scrive il Corsport - anche Lautaro, Thuram e, con ogni probabilità, Bonny.

Le distanze con il Parma si stanno assottigliando sempre di più e la fumata bianca dovrebbe essere solo una questione di giorni. Resterà poi da capire il futuro di Taremi e, nel caso, se ci sarà ancora l'esigenza di inseguire Hojlund. Secondo il quotidiano romano, l'Inter proverà a trovarei una sistemazione all'iraniano: Nottingham Forest, Fulham e Besiktas hanno chiesto informazioni. E poi si andrà a caccia di un altro attaccante più “pronto”, come sarebbe Hojlund, ma si starebbe lavorando pure su altre soluzioni. "Altrimenti l'iraniano rimarrà in organico, con la speranza che, dopo un complicato primo anno di ambientamento, possa tornare ad essere l’attaccante di spessore internazionale visto con la maglia del Porto", si legge.