Juventus-Inter di questa sera non sarà decisiva, ma sicuramente è più che importante perché il risultato condizionerà il cammino delle due squadre. È quanto sostiene Luigi Garlando nella riflessione proposta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Se il successo bianconero dare autostima ed entusiasmo ad Allegri, diverso è il discorso per Inzaghi. "Ritrovarsi un vuoto di 5 punti alle spalle, sarebbe la condizione ideale per affrontare le prossime due trasferte non banali: Napoli, Lazio. In viaggio, l’Inter, si sente come a casa: 5 vittorie su 5 con un gol solo subito. Inoltre, il saccheggio dello Stadium manderebbe un messaggio demoralizzante alla concorrenza da scudetto, già convinta che l’Inter sia la più attrezzata. Insomma, partitone non decisivo, ma più che importante: sorpasso o fuga. Che trama dobbiamo aspettarci? A rigor di logica e precedenti, diremmo: Inter che gioca e Juve che riparte", scrive il giornalista della rosea.