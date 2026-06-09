La notizia migliore è che Christian Eriksen sta bene. Il nazionale danese ha avuto un altro malore, dopo quello del 2021, e si è accasciato a terra durante Danimarca-Ucraina, in amichevole. L'intervento dell'ICD ha evitato il peggio. "Il defibrillatore sottocutaneo viene tarato per intervenire su aritmie quanto meno potenzialmente minacciose per la vita, se non chiaramente minacciose", dice alla Gazzetta dello Sport il professor Daniele Andreini, responsabile dell'UO di cardiologia universitaria e imaging cardiaco dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano.
Andreini: "Il defibrillatore è un salva-vita, non una cura"
"L'ipotesi più accreditata è che abbia avvertito l'aritmia, quindi il cuore che all'improvviso andava molto veloce. Lui sviene per questa, viene salvato dal defibrillatore, e poi si riprende. Facendo attività il rischio aumenta. È il motivo per cui noi, in Italia, sconsigliamo sport agonistico e ad alto impegno cardiovascolare a soggetti così a rischio. Specifico che il defibrillatore è un salva-vita ma non garantisce una protezione al 100 per cento con patologie di grande rilievo e impatto. E non cura: sostituisce un soccorritore in caso di un arresto, che quando avviene in un ambiente extra ospedaliero e non protetto difficilmente non è letale".
Andreini: "Caso Eriksen, ecco perché in Italia non siamo permissivi"
Secondo Andreini, l'attività sportiva "determina un incremento del rischio di sviluppare aritmie maligne in presenza di quelle patologie per cui dobbiamo mettere il defibrillatore. E purtroppo alcune di queste hanno una tendenza degenerativa nel tempo. Ecco perché nel nostro Paese c'è un grosso riserbo a essere permissivi in queste situazioni che possono mettere a repentaglio una vita".
Autore: Antonio Di Chiara
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:04 From UK - Jones, valutazione altissima del Liverpool: ecco cosa pensano i Reds
- 10:50 videoAttilio Fontana scherza con Marotta: "A vincere troppo si diventa antipatici"
- 10:36 TS - Vicario, Inter defilata: ora ci pensa la Juve nell'affare Bremer
- 10:22 TS - Provedel-Inter, un bonus per avvicinarsi alla Lazio: il punto
- 10:08 TS - Palestra-Inter, il prezzo resterà alto. E Cocchi non convince la Dea
- 09:54 CdS - Rinnovo e aumento: anche Celik resta con la Roma
- 09:40 GdS - Per Palestra c'è anche il Real: l'Atalanta ha pronto il sostituto
- 09:26 Palestra-Inter, feeling speciale ma non esclusiva. Esce di scena il Newcastle
- 09:12 Eriksen, parola all'esperto: "Ecco perché in Italia non siamo permissivi"
- 08:58 Corsera - Acerbi tentato dall'ipotesi Monza: la proposta dei brianzoli
- 08:44 TS - Jones ha dato la parola a Chivu, ma l'Inter può aspettare: il punto
- 08:30 CdS - Palestra-Inter, pressing di Marotta su Oaktree: manca l'ok al rilancio
- 08:20 TS - Solet, rinnovo e poi Inter. Distanze da limare, ma...
- 08:10 CdS - Jones ha stregato Chivu: può essere il nuovo McTominay
- 08:00 GdS - Palestra-Inter, atteso un nuovo rilancio. Il giocatore è convinto che...
- 00:10 Dumfries: "Real? Adesso non posso parlare, ma sono felice"
- 00:00 Grazie Bosnia ed Erzegovina
- 23:40 Michelsen racconta: "Attoniti quando abbiamo visto Eriksen accasciarsi"
- 23:25 Atalanta, Scamacca: "Sogno lo Scudetto. Idoli? Ne ho tanti"
- 23:10 SI - Inter, Cambiaso opzione prioritaria se dovesse saltare Palestra
- 23:03 Thuram spettatore dell'Olise-show: zero minuti per l'interista in Francia-Irlanda del Nord
- 22:51 Mondiale, Dumfries scalda i motori: 90' in Paesi Bassi-Uzbekistan
- 22:33 Rampulla: "Inter grande squadra, con 2-3 innesti può lottare in Champions"
- 22:18 GdS - Calhanoglu, il Fenerbahçe non molla. Ma per l'Inter resta intoccabile
- 22:04 Italia ok con la Grecia, Baldini: "Negli spogliatoi festa come se avessimo vinto un trofeo"
- 21:50 Dei de(re)litti e delle pene: Casa Milan tra Cesare Beccaria e un golpe bianco impossibile
- 21:36 Calha, telenovela turca già finita(?). Più credibile 'La mamma dei cani'
- 21:23 Paolillo torna nel mondo del calcio? Un club di D prova a coinvolgerlo
- 21:10 Sky - Inter-Palestra, trattativa in standby: ecco la richiesta dell'Atalanta
- 20:55 Francia-Irlanda del Nord, le ufficiali: Marcus Thuram parte dalla panchina
- 20:40 Paesi Bassi, Timber salta il Mondiale: al suo posto Geertruida
- 20:26 Mondiale, l'Argentina fa le prove generali con l'Islanda: Lautaro con Messi
- 20:12 Venezia, confermato interesse per Satriano. Destino legato a... Morata
- 19:57 Monza, cambia il direttore sportivo: ufficiale l'addio di Burdisso
- 19:43 Kvaratskhelia ripensa a PSG-Inter 5-0: "Non ci siamo mai fermati"
- 19:27 Turchia, Calhanoglu: "Mondiale, bella emozione. Cercheremo di dare tutto"
- 19:14 In attesa di cedere Palestra, l'Atalanta tratta Savona con il Nottingham
- 19:00 Rivivi la diretta! PALESTRA-INTER, è questa la SETTIMANA GIUSTA? PERICOLO UNITED su ESPOSITO, le PAROLE di AUSILIO
- 18:45 Moretto: "Stankovic, priorità all'Inter: vuole restare a Milano"
- 18:30 Esposito: "Nazionale, giorni bellissimi. Esordienti? Non mi sento una guida"
- 18:21 Il messaggio di Eriksen: "Sono a casa, sto bene". E Lautaro gli sta vicino
- 18:15 Pio Esposito, gol e sportellate: dall'Italia segnali per il futuro nerazzurro
- 18:00 Frattesi, quale futuro? Roma pista non semplice da percorrere
- 17:47 L'ass. Cosenza: "Tutti vogliono Milano, Roma e Napoli a EURO2032"
- 17:33 Galli: "Calhanoglu centrale nel progetto perché l'Inter vuole la Champions"
- 17:20 Quiz a Lautaro: "Il gol più visto? Quello nell'EuroDerby contro il Milan"
- 17:06 De Bruyne ricorda: "Dopo l'infortunio di Napoli-Inter ho avuto paura"
- 16:52 Il Monza conferma Bianco. L'esordio in A contro l'Inter al Meazza
- 16:37 Panchina Nazionale, Mancini favorito su Conte. Crolla la quota di Baldini
- 16:23 UFFICIALE - Fiorentina, Grosso nuovo allenatore: "Garantisco serietà"
- 16:09 Franceschini: "Ai giovani serve più minutaggio. Le Under 23 fanno bene"
- 15:55 Spoiler Zazzaroni: "Chivu si aspetta uno sforzo da Oaktree per Palestra"
- 15:40 Conte, Sartori, Chivu: tre attestati per continuare a insistere su Diouf
- 15:30 No di Sommer al rinnovo: non voleva fare il vice. Provedel è in arrivo
- 15:16 Soncin: "Bartoli titolare frutto del rapporto coi club. Ottima con la Serbia"
- 15:02 Castagnini: "Anche a Frosinone giovani di valore, non c'è solo Esposito"
- 14:49 Hernanes e David Suazo protagonisti della festa degli IC della Calabria
- 14:34 Carragher: "Yamal contro l'Inter è stato eccezionale in entrambe le partite"
- 14:24 Weekend, i risultati delle rappresentative giovanili nerazzurre
- 14:15 A Spor - Telenovela Calha-Fenerbahçe conclusa? No, ora lo vuole Yildirim
- 14:09 Micoud: "Thuram non può fare l'esterno. All'Inter gioca con un'altra punta"
- 14:01 Il flop Gabigol e la tentazione di andar via: l'aneddoto di Ausilio
- 13:51 Paesi Bassi-Giappone, Maeda avvisa Dumfries: "Ecco come lo fermerò"
- 13:42 Fabregas: "Nico Paz resta? Non si sa. Lui al Como è molto contento"
- 13:35 Il Manchester United osserva Pio Esposito: scout alle due gare dell'Italia
- 13:24 Akanji: "Ecco come ho iniziato con il calcio. Amo questo sport perché..."
- 13:10 Jones vuole l'Inter, il Liverpool lo sa. La richiesta è destinata ad abbassarsi
- 12:55 Il 19 settembre San Siro compie 100 anni. Col museo di Inter e Milan?
- 12:41 Il Messaggero - Palestra, si attende il rilancio Inter. Provedel dipende da Mandas
- 12:26 Ausilio, l'esempio di Akanji e una delle linee guida sul mercato dell'Inter