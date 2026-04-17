Anche Marcus Thuram si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il rotondo successo dell'Inter sul Cagliari nell'anticipo di A: "Momento bellissimo, sappiamo che dobbiamo fare ancora punti per vincere lo Scudetto ma questa atmosfera è bella. Henry? Abbiamo parlato tanto tempo ma non ricordo cosa ci siamo detti. A Palestra ho detto che è forte e di continuare così".

Sezione: News / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 23:09
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione