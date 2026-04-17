Anche Marcus Thuram si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il rotondo successo dell'Inter sul Cagliari nell'anticipo di A: "Momento bellissimo, sappiamo che dobbiamo fare ancora punti per vincere lo Scudetto ma questa atmosfera è bella. Henry? Abbiamo parlato tanto tempo ma non ricordo cosa ci siamo detti. A Palestra ho detto che è forte e di continuare così".