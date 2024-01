Gianni Infantino, padrone di casa al 'The Best Fifa Football Awards 2023', ha definito "fantastica" la serata di gala andata in scena ieri a Londra che ha riunito alcuni dei più grandi protagonisti del mondo del calcio di ieri e di oggi. "Congratulazioni a tutti i vincitori delle diverse categorie e grazie a tutti i nominati - ha scritto il presidente Fifa su Instagram -. Sono grato a ognuno di voi per aver svolto un ruolo importante nell’unire il mondo nella celebrazione attraverso il vostro talento, abilità, duro lavoro e performance".