È Petar Sucic il giocatore dell'Inter chiamato a presentare il match di Champions League contro lo Slavia Praga ai microfoni di Sky Sport: "È una partita di Champions, tutti vogliono giocare. Per noi è importante perché siamo all'inizio, giochiamo in casa e vogliamo vincere".

Sei soddisfatto delle tue prestazioni?

"Se le guardo in generale sono contento, penso di aver giocato bene e sono soddisfatto".

Qual è l'obiettivo?

"Vincere ogni partita. So che non è possibile, però dobbiamo provarci e dobbiamo aver voglia di vincere, avere fame. Poi vedremo cosa riusciremo a fare".