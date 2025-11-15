Anche Alessandro Altobelli incorona Francesco Pio Esposito, gioiello dell'Inter andato ancora in gol con la Nazionale maggiore. Parlando a La Stampa, Spillo spende parole al miele per il classe 2005 nerazzurro: "Esposito può diventare un campione - assicura -. Abbiamo giovani forti, puntiamo su di loro".

L'ex leggenda dell'Inter si sofferma poi anche sul lato fisico e tecnico: "Ha fisico e qualità, se anche l'Inter ha deciso di puntare subito su di lui è perché ha un potenziale enorme, anche lui ha fatto la scelta giusta a non andare in prestito. Per diventare un campione è fondamentale giocare al fianco di altri campioni".