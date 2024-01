Gara dalle mille emozioni quella tra Milan e Bologna. Finisce 2-2 con tre rigori fischiati, due in favore dei padroni di casa (entrambi sbagliati) e uno per gli ospiti al 90esimo, segnato da Orsolini. Alla squadra rossonera non basta la doppietta di Loftus-Cheek, tanti rimorsi per i rossoneri dopo gli errori dal dischetto di Giroud e Theo Hernandez. Nel mezzo il gol di Zirzkee. Passo falso del Milan che non riesce ad approfittare del passo falso della Juventus con l'Empoli. I rossoneri restano a -5 dall'Inter che però ha due partite in meno da recuperare.