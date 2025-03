La vittoria dell'Inter non basta per riavvicinare l'Italia al secondo posto nel season raking dell'Uefa. La Spagna resta infatti molto avanti, a 19.607 punti, dietro all'Inghilterra che sta dominando a 21.750. Entrambe hanno sei club ancora in corsa nelle coppe europee, mentre l'Italia ne ha quattro.

Grazie anche al successo dei nerazzurri la nostra Federazione è risalita fino a 18.437 punti e oggi in Europa League c'è un fondamentale scontro diretto tra Roma e Athletic Bilbao che può dare qualche speranza all'Italia, ancora in corsa anche con la Lazio (sempre in Europa League) e la Fiorentina (Conference League).

Da ricordare che i primi due posti nel season ranking sono importanti perché danno diritto a uno slot in più per la Champions League dell'anno successivo.