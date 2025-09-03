"Mi piacerebbe che tutto il pubblico, ovviamente eccetto i violenti, potesse tornare a tifare. San Siro senza le Curve non è San Siro". Così Matteo Salvini, ministro per l’infrastrutture e dei Trasporti, parlando a margine della presentazione del film 'Kristian Ghedina – Storie di Sci'.

"Vanno tenuti fuori dagli stadi a vita i delinquenti, gli spacciatori, i teppisti e quelli che si sparano, ma non si può impedire di portare allo stadio una bandiera, una sciarpa o un tamburo - ha aggiunto il Vicepresidente del Consiglio dei ministri -. Milan e Inter in casa senza le Curve non sono le stesse. Spero che le società abbiano la maturità per espellere i violenti, ma senza perdere il tifo più caldo, bello e colorato. Molti vengono allo stadio per sentire i cori".