Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi dalla quarta alla dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco il dettaglio relativo alle partite dell'Inter con la relativa programmazione televisiva:

4ª giornata | domenica 21 settembre 2025, ore 20:45 INTER-Sassuolo (DAZN)

5ª giornata | sabato 27 settembre 2025, ore 20:45 Cagliari-INTER (DAZN/SKY)

6ª giornata | sabato 4 ottobre 2025, ore 18:00 INTER-Cremonese (DAZN)

7ª giornata | sabato 18 ottobre 2025, ore 20:45 Roma-INTER (DAZN/SKY)

8ª giornata | sabato 25 ottobre 2025, ore 18:00 Napoli-INTER (DAZN)

9ª giornata | mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 INTER-Fiorentina (DAZN/SKY)

10ª giornata | domenica 2 novembre 2025, ore 12:30 Hellas Verona-INTER (DAZN)

11ª giornata | domenica 9 novembre 2025, ore 20:45 INTER-Lazio (DAZN)

12ª giornata | domenica 23 novembre 2025, 20:45 INTER-Milan (DAZN)

