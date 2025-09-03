"Stavolta voglio vincere la Champions con questa maglia (ha preso la 25, ndr) che è la più prestigiosa d’Italia". Così Manuel Akanji ieri, nella sua prima intervista da interista rilasciata alla tv di casa nerazzurra. Il centrale era stato protagonista a Istanbul proprio contro l'Inter.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Akanji è stato scelto con urgenza per ovviare alla partenza di Pavard, ma anche per il futuro: con ogni probabilità, infatti, il prossimo anno non ci saranno più De Vrij, Acerbi e Darmian per raggiunti limiti di età. "Nell’ultimo giorno di mercato, dopo una lunga e infruttuosa ricerca, è uscita dal mazzo una carta persino insperata nel rapporto qualità/prezzo", si legge.

Ora gli impegni con la nazionale svizzera e poi subito sotto con gli impegni di cartello: Juve e Ajax, una dopo l'altra. Akanji ha già prenotato una maglia per Torino, andando a completare il pacchetto arretrato con Acerbi e Bastoni. "Nell’ultima Premier League, in cui è stato frenato da un serio infortunio muscolare ampiamente risolto, è stato il difensore che ha completato con successo il maggior numero di passaggi (93,8%) - evidenzia la rosea -. Quindi con lui in campo, i palloni escono più fluidi dall’area di rigore. Corti e lunghi. Se ne ricorda appunto Simone Inzaghi, beffato dalla costruzione svizzera nella finale di Istanbul. E c’è dell’altro. In una squadra che segna molto ma concede anche tanto, vittima di cedimenti strutturali sui quali Chivu sta lavorando, Akanji può diventare un sostegno insostituibile per aggressività e recuperi. Va a finire che in un’estate di sogni infranti, da Lookman a Leoni passando per Koné, l’Inter ha indovinato l’acquisto migliore proprio a tempo scaduto".