Si può migliorare un reparto con due riserve? Se lo domanda oggi il Corriere dello Sport e la risposta è "Sì, si può".

Una risposta che arriva direttamente dall'Inter con gli arrivi di Bonny ed Esposito, quest'ultimo già chiamato in Nazionale da Gattuso. "L’anno scorso la squadra allora campione d’Italia è stata trascinata all’inizio dai gol di Thuram, Lautaro ha segnato meno del solito, ma il problema nasceva quando Inzaghi cercava in panchina le alternative: Arnautovic alla fine ha dato quello che poteva dare, Correa e Taremi no", ricorda il quotidiano romano.