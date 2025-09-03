Come stabilito dalla Lega Serie A, si giocherà mercoledì 24 settembre, alle 18:30, Hellas Verona-Venezia, la gara secca da cui uscirà la sfidante  dell'Inter negli ottavi di finale della Coppa Italia. I nerazzurri, che si trovano nella parte destra del tabellone, nella metà superiore, scenderanno in campo mercoledì 3 dicembre o mercoledì 17 dicembre. 

Sezione: News / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 17:27
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
