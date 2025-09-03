Oggi l’Inter di Cristian Chivu torna al lavoro dopo due giorni di riposo. Ad Appiano Gentile - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - tutti coloro i quali non sono stati chiamati in causa dai vari c.t. in questa sosta. Per cui, agli ordini del tecnico romeno, ci saranno Sommer, Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Palacios, Darmian, Carlos Augusto, Mkhitaryan, Bonny, Luis Henrique e Diouf.

Proprio il francese, penultimo arrivato prima di Akanji, sarà l’osservato speciale in questi giorni di allenamento e sarà testato nell’amichevole prevista venerdì prossimo contro il Padova (fischio di inizio alle ore 11:30, gara a porte chiuse).