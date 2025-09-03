A più di 36 ore dalla fine del mercato estivo, i bilanci sono praticamente d'obbligo anche per gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini sollecitato a rispondere sull'affare Leoni. "Ho sempre detto che la volontà della società, condivisa con la proprietà, era di tenere Giovanni: e lui ha sempre detto che sarebbe rimasto volentieri" ha premesso alla Gazzetta di Parma sul giovane difensore italiano che ha fatto battere il cuore a vari club tra cui l'Inter prima di firmare col Liverpool.

E a proposito di club di Premier, l'ad dei crociati svela: "Abbiamo anche rifiutato un’offerta del Newcastle, più vantaggiosa di quella arrivata poi dal Liverpool. Quando si sono fatti avanti i Reds, i piani sono cambiati: sia perché l’offerta era molto interessante, sia perché Giovanni ha fatto capire di essere molto contento di approfittare di questa chance. Da un lato, dispiace ovviamente aver perso un giocatore così promettente, dall’altro c’è l’orgoglio per un club come il nostro e un riconoscimento per chi ha creduto in questo ragazzo in tempi non sospetti, quando non aveva giocato che poche partite in B".