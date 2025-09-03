Innegabile su tutti i fronti la crescita di Nicolò Rovella, fiore all'occhiello della Lazio di Maurizio Sarri che seppur con pacatezza e senza grossi proclami ha iniziato ad assaporare la qualità del giovane di Segrate. Il centrocampista classe 2001 è riuscito a far cambiare idea persino al tecnico toscano che qualche anno fa gli aveva preferito Ricci, ma la maturità crescente del regista biancoceleste sta sorprendendo anche Sarri che in piena campagna acquisti ha rischiato di perderlo. Nel post Mondiale per Club, con la cessione di Calhanoglu che sembrava prefigurarsi, l'Inter "voleva regalarlo all'estimatore Chivu con 40 milioni".

Soldi messi sul piatto di Lotito tramite l'entourage, come sottolinea Il Messaggero che spiega velocemente l'aneddoto: "Ma non ha voluto esercitare la clausola di rescissione da 50, valida sino al 31 luglio". Una cifra probabilmente ritenuta eccessiva dalle parti di Viale della Liberazione a Milano, ma "di questo passo il cartellino di Rovella potrebbe valere di più".