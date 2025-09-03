Alessandro Bastoni e Marcus Thuram sono i due giocatori dell'Inter inseriti nella formazione ideale del mese di agosto della Serie A realizzata dal portale di statistiche sportive WhoScored.com. All'interno della Top 11 figura anche Nicola Zalewski, che dopo il passaggio dall'Inter all'Atalanta ha impiegato poco tempo per imporsi come elemento importante per il tecnico orobico Ivan Juric.

Bastoni and Thuram in Whoscored Serie A team of the month️! pic.twitter.com/9auC53Fq14 — F.C. InterData (@Fcinterdata) September 2, 2025