Murat Yakin, CT della Nazionale svizzera, ha deciso di spostare l'orario dell'allenamento di oggi, il primo in vista degli impegni della squadra rossocrociata contro Kosovo e Slovenia, dal mattino al pomeriggio. Consentendo in questo modo a Manuel Akanji di poter raggiungere tranquillamente il ritiro della Nati dopo aver completato l'iter per il passaggio dal Manchester City all'Inter nelle ultime ore del mercato. Lo riporta il Corriere del Ticino.

Sezione: News / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 12:29
Autore: Christian Liotta
