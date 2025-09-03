Intervistato anche dalla Repubblica, Kalidou Koulibaly ha parlato ancora una volta del suo nuovo allenatore Simone Inzaghi, ex allenatore dell'Inter oggi alla guida dell'Al Hilal, squadra dove milita anche l'ex Napoli: "Un grande allenatore, averlo con noi è una cosa molto positiva, ha giocato due finali di Champions League. Ci sta aiutando con la sua esperienza, ha uno staff di alto livello. Con lui posso parlare nello spogliatoio in italiano. Abbiamo molto rispetto reciproco. Sa bene che tifo per il Napoli e non l'ho consolato per lo scudetto perso".

Ha detto di non avere rimpianti professionali: nemmeno per i due scudetti vinti dal Napoli dopo il suo addio?

"Macché, sono stato felicissimo, il Napoli è nel mio cuore e spero che conquisti anche il prossimo scudetto. Ho visto la partita con il Cagliari e il gol di Anguissa. Gli azzurri con Conte hanno una mentalità ancora più vincente e potranno giocarsi le loro carte pure in Champions League, visto che adesso c'è anche De Bruyne".