Il nuovo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES analizza i risultati finanziari delle operazioni di calciomercato completate nel 2025. In totale, i club di tutto il mondo hanno investito circa 14,2 miliardi di euro, un importo superiore del 14% rispetto al precedente record del 2023. Con circa 500 milioni di euro investiti e 255 milioni di euro incassati (tra bonus e cessioni), il Liverpool guida la classifica per movimenti complessivi, seguito dal Chelsea con 754 e dal Manchester City con 556 milioni.

In questa classifica, l'Inter, con 12 ingressi e nove uscite, ha generato un movimento complessivo di 157,9 milioni di euro, con 54,7 milioni di entrate e uscite per 103 milioni di euro per un saldo negativo di 48,5 milioni di euro. Da notare come i nerazzurri abbiano creato un giro economico inferiore a quello di club come Como, Fiorentina e Parma.