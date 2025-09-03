Benjamin Huggel, ex giocatore della Nazionale svizzera oggi opinionista dell'emittente SRF, ha commentato l'arrivo last minute di Manuel Akanji all'Inter: "L'Inter, come il Manchester City, ha già diversi difensori centrali. Tuttavia, questa dovrebbe essere una buona opportunità per lui di dimostrare ancora una volta il suo valore. A quanto pare è stato messo da parte al Manchester City", sostiene l'ex giocatore del Basilea.