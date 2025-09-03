Nonostante Hakan Calhanoglu fosse disposto a fare sacrifici per unirsi al Galatasaray, il trasferimento del centrocampista dell'Inter non si è concretizzato. Il quotidiano Sabah ha spiegato perché l'operazione non è andata a buon fine: secondo quanto riportato, il Galatasaray avrebbe avuto contatti anche molto approfonditi con il capitano della Nazionale turca dopo l'acquisto di İlkay Gundogan. Calha ha anche informato la dirigenza dell'Inter della sua intenzione di andarsene.

Il Cimbom ha dovuto però fare i conti con le richieste del club nerazzurro, che ha fatto un prezzo di 25 milioni di euro per poter dare il via libera alla partenza del giocatore: prezzo ritenuto troppo alto e che di fatto ha portato il club di Istanbul a interrompere le trattative.