Nel cuore di tutti i tifosi interisti uno spazio per lui è sempre garantito. Con impegno, professionalità, personalità e doti tecniche e atletiche fuori dalla norma ha solcato la fascia sinistra nerazzurra per anni, seminando il panico tra le difese avversarie al punto di diventare il pericolo principale per gli avversari dell'Inter. Oggi Ivan Perisic, 36 anni e non dimostrarli, veste la maglia del PSV Eindhoven ma non è sordo al richiamo di Milano, dove torna quando può per respirare nuovamente l'aria di 'casa'. E in occasione dell'ultima visita, lo scorso weekend, FcInterNews.it ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui e di dare a Cesare quel che è di Cesare.
Ivan Perisic, dopo più di tre anni, finalmente, siamo riusciti a consegnarle il premio del 'Pallone d’Oro Nerazzurro' di FcInterNews.it.
“Ci siamo rincorsi per un po’ di tempo (ride, ndr), ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Grazie mille a voi e a tutti i vostri lettori”.
Oggi lei è un tifoso interista in più.
“Assolutamente sì. Ho assistito a San Siro a Inter-Udinese e non è la prima volta che faccio il tifo per i nerazzurri negli stadi da quando non gioco più a Milano. Normalmente non sono uno che si ferma così tanto in qualche club. Nella mia carriera ho cambiato varie squadre. Ma devo dire onestamente che l’Inter e gli interisti sono e saranno sempre un pezzo del mio cuore”.
Percepisce l’affetto dei tifosi? Anche oggi le vogliono bene.
“Sì e io contraccambio”.
Da quando è arrivato all’Inter, a quando è andato via da Milano, è cambiato tutto.
“Sì, quando l’Inter mi prese dal Wolfsburg – e le assicuro che avevo davvero fatto di tutto per potermi trasferire – c’erano tante individualità forti, ma non eravamo squadra. Poi grazie al lavoro, alla società, all’arrivo di Marotta, a Spalletti, Conte e Inzaghi l’Inter è diventata sempre più forte. E oggi è tornata stabilmente dove merita”.
Anche lei è migliorato tanto in nerazzurro. Mi lasci dire che il suo ultimo anno, proprio quando ha vinto il nostro premio, era semplicemente fenomenale.
“Mi sentivo bene. E davo tutto per la maglia, come sempre. Come le ho detto eravamo una squadra, ognuno correva per l’altro, c’era il noi, non l’io. E i risultati in campo si sono visti”.
All’Inter ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.
“E ne sono orgoglioso”.
Tra l’altro lei è entrato nel cuore degli interisti anche perché ha segnato nel derby al Milan, ma pure alla Juventus. Anzi si può dire che i bianconeri siano il suo bersaglio preferito.
“La verità è che quando affronti certe squadre vuoi dare ancora più del massimo. Senti qualcosa dentro, vuoi regalarti e regalare ai tifosi una gioia importante. Poi sa, quando sono arrivato all’Inter la Juventus era la più forte d’Italia. Quando me sono andato via io, anche se non avevamo vinto lo Scudetto, avevamo comunque riportato l’Inter a competere per grandi titoli. La doppietta contro i bianconeri in finale di coppa nazionale è stata bellissima. Ma sono stato contento anche di aver segnato col PSV, dove ora sono felice e sto benissimo, ai bianconeri nell’ultima edizione di Champions”.
Lei non è il primo croato a vincere il 'Pallone d’Oro Nerazzurro' di FcInterNews.it: Kovacic l’ha anticipata.
“Pure lui è fortissimo, condividiamo ancora la maglia della nazionale”.
Insieme a Petar Sucic.
“Un ragazzo d’oro e un giocatore fortissimo. L’Inter ha fatto un affare a prenderlo. Può giocare ovunque lì in mezzo e pure in difesa secondo me”.
Kovacic, Brozovic, Perisic e ora Sucic. L’Inter croata funziona.
“Speriamo di continuare così! Petar farà bene, non ho dubbi, entrerà nel cuore di tutti gli interisti”.
Come vede l’Inter attuale?
“Sono una gran bella squadra. Spero possano vincere più trofei possibili. Io faccio per il tifo per loro. Come le dicevo sono oggi un interista in più”.
Le piacerebbe affrontare i nerazzurri in Champions League?
“Da una parte sì perché significherebbe che entrambi ci saremmo qualificati quantomeno per gli ottavi di finale, dall’altra sarebbe una eliminatoria più che dura…Diciamo che il top sarebbe sfidarci il più in là possibile nella competizione”.
A tutti i tifosi dell’Inter che la rivorrebbero a Milano cosa dice?
“Magari un giorno da allenatore!!! (ride, ndr). L’Inter è stata una parte importante della mia vita. Ma oggi voglio vincere il più possibile col PSV”.
Autore: Simone Togna
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 16:30 Polonia, Lewandowski torna capitano con Zielinski 'degradato'. Il padre: "Piotr in una situazione imbarazzante"
- 16:15 Akanji: "Orgoglioso di giocare per la Svizzera. Sono nato qui e mi sento a casa qui"
- 16:00 esclusivaPerisic: "L'Inter è un pezzo del mio cuore. Bello segnare alla Juve! Sucic fortissimo, gioca ovunque"
- 15:47 Pavard, da un derby all'altro coi fratelli Hernandez. Theo a Lucas: "Benji è del Marsiglia, la fine di un'amicizia"
- 15:33 Huggel: "All'Inter tanti centrali, ma per Akanji è una buona occasione per mostrare quanto vale"
- 15:18 Zielinski e Zalewski a Katowice per tifare la Polonia del basket. Ponitka: "Contento si interessino a noi"
- 15:04 San Siro, mossa del Comune di Milano: 36 milioni per compartecipare alle spese del progetto
- 14:50 Donnarumma: "A Parigi quattro anni splendidi, l'ultimo è stato uno dei più belli della mia carriera"
- 14:35 UFFICIALE - Due rinnovi importanti per l'Inter: continua la storia nerazzurra di Alexiou e Zarate
- 14:21 Thuram triste per la partenza di Pavard: il difensore posta su Instagram e Tikus 'piange'
- 14:07 Trevisani: "L'Inter era davvero ingiocabile, ma per merito di Inzaghi. Mai stata la più forte"
- 13:54 Cherubini: "Dispiace aver perso Leoni, ma siamo orgogliosi. Rifiutata offerta del Newcastle migliore del Liverpool"
- 13:39 Ceferin: "Chi pensa che gli slogan pro-Gaza siano politici è un idiota. Ma non escluderemo Israele, diverso dalla Russia"
- 13:25 Massimo Moratti in miglioramento: l'ex presidente dell'Inter ha parlato anche coi familiari
- 13:18 Akanji: "L'Inter provò a prendermi tre anni fa. Volevo restare al top in Europa e con loro ci sono riuscito"
- 13:10 Koulibaly: "Inzaghi grande allenatore, ma sa che tifo Napoli e non l'ho consolato per lo scudetto perso"
- 12:57 Sabah - Calhanoglu voleva il Galatasaray. Ma la richiesta dell'Inter ha frenato i giallorossi
- 12:42 Locatelli: "Abbiamo voglia di pedalare, anche perché se no Gattuso s'arrabbia". Poi cita Barella e Bastoni
- 12:29 Svizzera, Akanji ha raggiunto il ritiro della Nazionale. Anche con l'aiuto... di Yakin
- 12:14 Il Messaggero - Rovella fa brillare gli occhi a Sarri. Che ringrazia l'Inter per l'offerta insufficiente avanzata a Lotito
- 12:00 MERCATO CHIUSO, ora PALLA al CAMPO! Quanto RISCHIA CHIVU e cosa può DARE all'INTER. Ma i GIOCATORI..
- 11:46 CF - Cala il costo della rosa dell'Inter: impatto sul bilancio sceso di cinque milioni. Lautaro leader degli ingaggi
- 11:32 UFFICIALE - L'Inter ci ha provato, l'Al-Hilal lo porta a casa: Akcicek nuovo giocatore di Inzaghi
- 11:17 Sala adesso punge Inter e Milan: "Per loro lo stadio è solo un'occasione di business. Rimpiango Moratti"
- 11:03 Serena: "Mercato Inter 9 per le idee, 6 per la concretezza. Akanji è più duttile di Pavard e su Lookman..."
- 10:49 Corsera - Leoni, Fabbian ed Esposito, un passo avanti per il futuro: forza giovane di una Nazionale ferita
- 10:34 Marino: "Tra Akanji, Openda e Rabiot, il francese è il migliore. De Bruyne colpo top sulla carta e sul mercato Inter..."
- 10:20 TS - Si riapre il dibattito su Calhanoglu: Chivu ha un rebus da risolvere. Pista Galatasaray difficile
- 10:06 GdS - Oggi la ripresa, venerdì test col Padova: occhi su Diouf
- 09:52 GdS - Akanji innesto ottimo, però guai a fargli calciare i rigori
- 09:38 Koulibaly: "Inzaghi? Allenatore top, per lui parlano le finali di Champions e lo scudetto con l'Inter"
- 09:24 CdS - Juve e Ajax: per Chivu è in arrivo un "crash test". Quanto ci vorrà per cancellare Inzaghi?
- 09:10 GdS - Lookman in lista Champions, ma permane il gelo: cosa può accadere?
- 08:56 CdS - L'Inter migliora l'attacco con due riserve. Rispetto all'anno scorso...
- 08:42 Sacchi: "Inter a metà del guado, a Chivu do un suggerimento. Mercato? Serve il gioco. Scudetto al Napoli, Juve tosta, Milan più solido"
- 08:28 GdS - L'Inter di Chivu: Calhanoglu resta centrale, Frattesi rischia ancora
- 08:14 GdS - Mercato Inter promosso: voto 7. C'è una speranza, però Lookman...
- 08:00 GdS - Akanji subito pronto e punta in alto. In un'estate di sogni infranti, va a finire che l'Inter...
- 00:00 "Cantiere aperto" e mercato chiuso. L'Inter non ha capito la lezione
- 23:54 Coverciano, Rocchi in visita alla Nazionale: illustrate agli Azzurri le novità regolamentari
- 23:40 Ventura: "Inter unica anti-Napoli nonostante i problemi. Chivu non ha nulla da invidiare all'organico di Conte"
- 23:26 Udinese, Nani: "Su Solet non abbiamo dovuto fare alcuna resistenza. Avevamo anticipato..."
- 23:12 Nuovo numero di maglia per Donnarumma al City: il portiere azzurro eredita la casacca di Akanji
- 22:58 Kozminski avverte Zielinski: "Chivu lo tratta come una riserva, il futuro all'Inter non sembra roseo"
- 22:44 Ezeiza come la Pinetina: i tifosi dell'Argentina inondano d'affetto Lautaro Martinez
- 22:30 The Athletic - L'Inter ci ha provato per Ndiaye: la cifra sul piatto e il no secco dell'Everton
- 22:15 Juric non convince: per i bookies è forte il rischio esonero. Ma nemmeno Chivu è tranquillo
- 22:00 Liverpool, Isak: "Voglio fare la storia del club. La mia ambizione? Vincere tutto qui"
- 21:46 Dopotutto, ci sarebbe di che consolarsi: nonostante "Quel pomeriggio di un giorno da 'Akanji'"...
- 21:32 Serturini dopo l'infortunio: "Caro calcio sarà difficilissimo starti lontano, ma tornerò più determinata che mai"
- 21:18 Ventola: "L'Inter ha fatto un mercato con poca logica, ma ha un'ossatura forte. I nuovi arrivati si inseriranno e faranno bene"
- 21:04 Champions League, già note le date della stagione 2026-2027: finale a Madrid il 5 giugno
- 20:35 Atalanta, segnale di apertura a Lookman: il nigeriano inserito in lista Champions dopo la telenovela di mercato con l'Inter
- 20:21 Simonelli: "Tutti i club, anche quelle con proprietà straniere, hanno top manager italiani". Poi la proposta
- 20:07 UFFICIALE - Dentro il nuovo arrivato Akanji, fuori Palacios: la lista dell'Inter per la Champions 2025/26
- 19:57 David convocato dalla Romania Under 21, il CT Curelea: "Ecco i criteri per la selezione"
- 19:43 Sponsor di maglia, solo il Milan incassa più dell'Inter: i nerazzurri ricevono quasi 40 milioni
- 19:29 Nasce il fantacalcio di FcInterNews, ricchi premi in palio: come partecipare
- 19:14 Martorelli: "Vlahovic all'Inter? Non le serve. Lookman era il giocatore da prendere per i nerazzurri"
- 19:00 Rivivi la diretta! MERCATO INCOMPLETO, può ESSERE l'INTER di CHIVU? Palla al CAMPO: ma il mister non va lasciato SOLO!
- 18:53 Bookies - Napoli, scatto Scudetto anche in lavagna. L'Inter resta la prima inseguitrice
- 18:39 Parma, Oristanio: "Giocare con Sebastiano Esposito? Vedremo in futuro, ora siamo felici"
- 18:25 Inter-Udinese, Thuram il migliore in campo. Sul podio anche la B&B
- 18:10 Ritorno al passato, la Serie A rispolvera la dicitura Lega Calcio. Simonelli: "Nel mondo ci conoscono così"
- 17:56 Akanji pronto per la nuova avventura all'Inter: lo svizzero ha scelto il suo numero di maglia
- 17:42 L'ag. Ferrari: "Contentissimo di Akanji all'Inter, con lui nerazzurri ancora più squadra da battere"
- 17:28 Pavard-Marsiglia, la clausola di acquisto non è obbligatoria in nessun caso. E la cifra del riscatto è di 16 milioni
- 17:13 Pro Patria, pari con l'Inter U23. Greco: "All'inferno da soli. Poi la squadra ha dato una grande risposta"
- 17:00 Oltre alla prestazione, preoccupano le parole di Chivu. Le aspettative sul mercato erano diverse: c'è da fare
- 16:45 UCL, i pronostici di Football Meets Data per la League Phase: l'Inter confermata nelle prime otto