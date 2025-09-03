Intervistato dal Corriere della Sera per un commento sulla stagione appena iniziata all'indomani del gong di mercato della sessione estiva, l'ex attaccante Aldo Serena ha parlato anche sul calciomercato dell'Inter.

Un mercato (quello dell'Atalanta,ndr) "macchiato" dal caso Lookman.

"Gestione discutibile. Lo è tuttora, perché c'è da capire come si risolverà la cosa. A volte è meglio fare di necessità virtù e andare avanti. In questo caso l'Atalanta ha tenuto una posizione molto rigida. In uscita ha un bilancio positivo con le cessioni di Retegui e Ruggeri".

Capitolo Inter: voto ai nerazzurri?

"Dico 9 per le idee, 6 per la concretezza. I giocatori arrivati sono di livello. Però, è una squadra che è rimasta con gli stessi principi. Ha bisogno di qualche alternativa come può essere un attaccante con il dribbling tra le sue qualità. Leoni, Koné e Lookman erano tre che, secondo me, potevano completare la rosa dell'Inter. Non è stato fatto, forse per un discorso economico. Le idee c'erano".

È arrivato Akanji ed è andato via Pavard: l'Inter ci ha guadagnato?

"Akanji è più duttile di Pavard. Può giocare anche a sinistra e in altri ruoli della difesa. Pavard poteva fare il quinto o il terzo sul settore destro. In generale, non si sa ancora perché l'Inter abbia ceduto Benjamin”.