Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, si avvicina alla gara che metterà di fronte la sua squadra al Venezuela, in programma nella notte italiana di venerdì, con un solo dubbio di formazione: confermare Lautaro Martinez nel tridente con Lionel Messi e Julian Alvarez o cambiare assetto tattico con l'inserimento nell'undici titolare di Thiago Almada? Lo riferisce Tyc Sports, aggiungendo che il ballottaggio per il ruolo di centravanti sembra sia stato vinto del giocatore dell'Atletico Madrid a spese proprio del Toro, che comunque conserva la speranza di poter partire dal via nella gara del Monumentale. 

