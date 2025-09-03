Intervistata dai canali ufficiali della Fiorentina, Michela Catena, reduce dal rinnovo del contratto con la società viola, ha parlato della sfida in programma contro l'Inter.

Sulla partita contro l'Inter valida per la seconda giornata di campionato:

"Siamo felici di tornare a giocare, dopo lo stop di settimana scorsa abbiamo voglia di scendere in campo: sarà una gara difficile ma bella, perché per la prima volta in stagione abbiamo la possibilità di scontrarci contro una delle top squadre. Siamo cariche e fiduciose, le ragazze nuove avranno forse bisogno di qualche indicazione ma si sono adattate davvero molto bene. Siamo fiduciose e davvero abbiamo voglia di tornare a giocare".