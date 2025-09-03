Cala il costo della rosa dell’Inter nella stagione 2025/26. Nell'analisi proposta da Calcio e Finanza si evince come il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club nerazzurro dopo la chiusura del mercato estivo ha fatto registrare complessivamente una diminuzione di circa 5 milioni di euro (-2,5%) rispetto alla stagione 2024/25, passando da 199,7 milioni circa a 194,7 milioni di euro. Il portale ha considerato gli stipendi lordi (quando pagati dal club nerazzurro) e la quota ammortamento per ogni singolo calciatore. In totale, la rosa attualmente a disposizione del nuovo allenatore Cristian Chivu impatta per circa 5 milioni di euro in meno rispetto a quella della stagione 2024/25 a disposizione di Simone Inzaghi.

Questo perché sono usciti giocatori come Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi che risultavano particolarmente pesanti in termini di ingaggi, visto che la somma dei loro stipendi arrivava a circa 30 milioni di euro, per essere sostituiti da due calciatori, ovvero Yoan Bonny e Pio Esposito, che pesano insieme per appena 10 milioni di euro. Sul fronte degli acquisti sono arrivati a titolo definitivo quattro calciatori: Luis Henrique, Andy Diouf, Petar Sucic e lo stesso Bonny, oltre al prestito di Manuel Akanji. Tra le uscite di calciatori con contratti particolarmente onerosi – molti dei quali in scadenza – e nuovi innesti, l’Inter ha visto calare il costo della rosa nella stagione 2025/26 di poco meno del 3%. È di Lautaro Martinez l'ingaggio più corposo coi suoi nove milioni di euro.