Federico Chiesa non prenderà parte a Inter-Liverpool del prossimo 9 dicembre e, in generale, a nessuna delle otto partite della League Phase di Champions League dei Reds. Arne Slot, manager degli inglesi, infatti, lo ha escluso dalla lista dei convocati consegnata alla UEFA nelle scorse ore per la prima parte della competizione. C'è, invece, il nome di Giovanni Leoni

Sezione: News / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 21:51
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print