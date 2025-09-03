Venerdì mattina, ad Appiano Gentile, arriverà il Padova di Matteo Andreoletti per un test a porte chiuse che servirà ad entrambe le squadre per valutare la condizione di alcuni giocatori. Sul fronte nerazzurro occhi puntati su Andy Diouf, uno degli ultimi arrivi del mercato estivo, mentre tra i biancoscudati sarà l'opportunità di dare minuti in particolare a Kevin Lasagna, attendendo anche l'ok dei medici per Jonathan Silva. Non potrà invece esserci Alejandro Gomez: il Papu, fermo fino a ottobre in seguito alla squalifica per doping, non può giocare nemmeno le amichevoli ma soltanto allenarsi prima della fine dello stop. 

Sezione: News / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 21:37 / Fonte: Padovasport
Autore: Christian Liotta
vedi letture
Print