La maglia numero 5 dell'Inter sulle spalle di Benjamin Pavard è durata solo una partita. Complice il trasferimento all'Olympique Marsiglia, che si è concretizzato nell'ultimo giorno di mercato, il difensore francese ha deciso di tornare al 'vecchio' numero scegliendo il 28 che aveva già indossato nella sua prima esperienza in patria, al Lille. Una decisione 'obbligata', visto che il 5 dell'OM è Leonardo Balerdi.

Numéro 2️⃣8️⃣ comme 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙖𝙢𝙞𝙣 𝙋𝙖𝙫𝙖𝙧𝙙 🇫🇷 pic.twitter.com/AMsiDNjZvV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2025