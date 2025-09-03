Nel corso dell'intervista rilasciata a Politico USA, il presidente della UEFA Aleksandar Ceferin ha espresso il suo scetticismo circa l'eventualità di disputare alcune partite di Serie A e Liga all'estero: "Non siamo contenti, ma da quanto abbiamo verificato legalmente non abbiamo molto margine, se la federazione è d’accordo. E sia l’Italia che la Spagna lo sono. Penso però che in futuro dovremo discuterne seriamente, perché il calcio dovrebbe essere giocato in Europa: i tifosi dovrebbero vedere le partite in casa, non possono andare in Australia o negli Stati Uniti per seguire le loro squadre. Apriremo questa discussione anche con la FIFA e con le federazioni, perché non credo sia una buona idea. Se si tratta di un’eccezione, va bene; se c’è una ragione valida, va bene. Ma in linea di principio le squadre europee dovrebbero giocare in Europa, perché i loro tifosi vivono qui. È una tradizione importante, e proprio oggi stavamo discutendo del fatto che questa sarà una delle grandi questioni per il futuro".

Eravate preoccupati, o lo siete ancora, per il tentativo della FIFA di creare un torneo concorrente alla Champions League?

"No, non mi preoccupa affatto. I nostri club lo volevano, soprattutto i grandi, e credo che la ragione fosse principalmente finanziaria. Se organizzano un Mondiale per club ogni quattro anni, per noi va benissimo. Ogni due anni? Non sarei d'accordo, ma non credo che lo vogliano".