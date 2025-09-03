In totale disaccordo con il sentimento del tifo nerazzurro (almeno della sua maggioranza), la Gazzetta dello Sport promuove il mercato estivo dell'Inter. Voto 7: "Seconde scelte di prima qualità, sperando che vada meglio dello scorso anno", assicura la Rosea.
"Sucic a centrocampo insidia i titolari, Bonny e Pio Esposito pronti a offrire soluzioni diverse in attacco - si legge -. Lo svizzero Akanji non avrà problemi a intendersi con Sommer, che lo guidava in Nazionale. La rincorsa a Lookman però è stata vana".
Sezione: Focus / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 08:14 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni
MERCATO CHIUSO, ora PALLA al CAMPO! Quanto RISCHIA CHIVU e cosa può DARE all'INTER. Ma i GIOCATORI..
Serena: "Mercato Inter 9 per le idee, 6 per la concretezza. Akanji è più duttile di Pavard e su Lookman..."
Ventola: "L'Inter ha fatto un mercato con poca logica, ma ha un'ossatura forte. I nuovi arrivati si inseriranno e faranno bene"
Atalanta, segnale di apertura a Lookman: il nigeriano inserito in lista Champions dopo la telenovela di mercato con l'Inter
