In totale disaccordo con il sentimento del tifo nerazzurro (almeno della sua maggioranza), la Gazzetta dello Sport promuove il mercato estivo dell'Inter. Voto 7: "Seconde scelte di prima qualità, sperando che vada meglio dello scorso anno", assicura la Rosea.

"Sucic a centrocampo insidia i titolari, Bonny e Pio Esposito pronti a offrire soluzioni diverse in attacco - si legge -. Lo svizzero Akanji non avrà problemi a intendersi con Sommer, che lo guidava in Nazionale. La rincorsa a Lookman però è stata vana".