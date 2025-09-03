L'Hellas Verona riflette su Roberto Gagliardini. Secondo il quotidiano L'Arena, il club gialloblu sta pensando di aggregare l'ex centrocampista di Inter, Atalanta e Monza, anche se sono state smentite le voci di visite mediche già programmate. Quest'oggi, poi, il direttore sportivo gialloblu Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa facendo chiarezza proprio su questo punto: "Il nostro mercato lo abbiamo chiuso in base a cosa potevamo farlo. Nel mondo del calcio oggi poi non esiste più il mercato chiuso, abbiamo il vantaggio di avere posti in lista, ma non vanno presi giocatori per forza. Se fra i giocatori disponibili capiamo che ci sia qualcuno che può essere un valore aggiunto, allora lo valuteremo".