Futuro ancora tutto da scrivere quello di Ademola Lookman, sempre ai ferri corti con l'Atalanta. Il trasferimento tanto sognato all'Inter è saltato e nelle ultime ore di mercato era anche arrivata una proposta del Bayern, prestito e riscatto a 28 milioni, ovviamente respinta dal club bergamasco.

Il nigeriano, nel frattempo, ha risposto alla convocazione della sua nazionale nonostante la condizione fisica precaria. Insomma, la parola "fine" di questa storia appare ancora lontana, nonostante Juric l'abbia inserito nella lista Uefa per la Champions League. Cosa potrà accadere ora? "Quel suo sbandierato rifiuto a considerarsi ancora un giocatore dell’Atalanta è solo una forzatura che si sgretolerà nel tempo o sarà una volontà intransigente per lungo tempo? Sarebbe il caso limite di un giocatore che sceglie di restare ai margini di una squadra stando in tribuna, tanto più avendo all’orizzonte un obiettivo molto sentito - giocare la Coppa d’Africa - e la prospettiva di danneggiare una carriera, perlomeno per diversi mesi", scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Un anno fa il nigeriano saltò le prime due gare di campionato e tornò in panchina per la terza, contro l’Inter. "Più difficile che accada altrettanto il 14 contro il Lecce, magari anche solo come segnale, ma Lookman è imponderabile come i suoi dribbling. Di sicuro ha ragione Juric: nessuno oggi, a Zingonia, ha (può avere) un’idea certa di come questa storia andrà a finire davvero", si legge.