La scelta della dirigenza dell'Inter di riconfermare in blocco lo zoccolo duro, aggiungendo quattro giovani più Manuel Akanji al posto di Benjamin Pavard, non è per forza rischiosa guardando l'epilogo della passata stagione, a detta di Massimo Ambrosini: "Io penso che lo spogliatoio dell'Inter sia fatto di uomini, c'è un materiale umano su cui si può lavorare. La squadra è ancora in grado di fare, non ha ancora 'scollinato'. Bisogna vedere, ad esempio, se Calhanoglu è rimasto perché motivato a restare o altro", il pensiero dell'ex centrocampista del Milan a Cronache di Spogliatoio.