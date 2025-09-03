Andrea Agostinelli ha parlato a Radio Marte, soffermandosi sugli equilibri del campionato e partendo da una convinzione: "L’Inter è dietro, perchè quando si inizia una rivoluzione qualcosa si perde. il Napoli è una squadra assolutamente completa guidata da un grande allenatore. Dopo la vittoria dello scudetto gli azzurri non possono non essere i favoriti, come lo era l’Inter lo scorso anno", le parole raccolte da TuttoNapoli.