Spazio nella puntata del Salotto di FcInterNews all'intervista esclusiva a Ivan Perisic, premiato dopo anni con il Pallone d'Oro nerazzurro 2021/22. Il croato ha parlato ai nostri microfoni dell'Inter del passato e dell'Inter di Chivu.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 03 settembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print