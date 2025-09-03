Prosegue l'avventura in nerazzurro di due tasselli importanti dell'Inter del futuro: il club ha infatti ufficializzato l'accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti del difensore greco Christos Alexiou e del centrocampista colombiano Dilan Zárate.

Data: Mer 03 settembre 2025 alle 14:35
Autore: Christian Liotta
