Focus su Calhanoglu e Frattesi, rebus da risolvere per Chivu anche se per motivi diversi. Dopo la sosta ci sarà la Juventus e il rischio concreto di essere già a 6 lunghezze dai bianconeri. Ma - secondo la Gazzetta dello Sport - sia il tecnico che il club non cambiano rotta, consapevoli che il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione non può essere totalmente indolore. Resta la fiducia assoluta sul percorso intrapreso.

Un percorso che riguarda ancora i senatori, ma accantonati. Calhanoglu era il cuore della squadra di Inzaghi e anche con Chivu la storia sembra doversi ripetere nonostante la brutta prova con l'Udinese. "Il flop non ha appannato la futura centralità del turco anche dentro al nuovo sistema: il tecnico vede in Hakan l’uomo ideale per il nuovo credo, quello tecnicamente più adatto a far partire un pensiero rapido verso le punte. Semmai, sia lui che i colleghi del reparto dovranno mettere tutt’altra ferocia quando bisognerà coprire gli spifferi", si legge.

Più concretezza, come ha chiesto il romeno, soprattutto in un reparto pieno di artisti e inventori, ma privo di falegnami e operai. "Il nuovo arrivato Sucic, ad esempio, sgomita per stare assieme a Barella, e i 25 milioni appena spesi per il mancino francese Diouf andranno presto riversati sul campo. Mkhitaryan, ma anche Zielinski finalmente integro, sono in calo nelle quotazioni della casa, eppure garantirebbero ancora la saggezza che serve in certe occasioni: pur da posizione defilata, entrambi entreranno nelle rotazioni - si legge -. Così, tra le maglie della rete, rischia di restare impigliato proprio Frattesi, per cui il tecnico stravede nel ruolo di assaltatore specializzato vicino alle punte. In questo momento iniziale, anche perché il mercato non ha regalato un centurione che protegga quasi da solo il fortino (un Koné, in pratica) è però impossibile prescindere dai tre centrocampisti della tradizione. Per questo, l’azzurro dovrà sgomitare per trovare spazio nel solito ruolo di mezzala e difficilmente inizierà sotto punta". Una storia già vista da queste parti...

