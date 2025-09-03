La trattativa per il futuro di San Siro entra nella fase decisiva, col Comune di Milano pronto a fare una mossa importante con lo stanziamento di una somma fino a 36 milioni di euro per compartecipare alle spese del progetto che vede protagonisti Milan e Inter: con questa iniziativa, Palazzo Marino punta a sbloccare l’accordo con i club, garantendo la sostenibilità economica e urbanistica dell’operazione.

Le risorse messe a disposizione dal Comune saranno destinate a tre voci principali: 12 milioni per l’abbattimento e la ricostruzione del tunnel Patroclo, su un costo totale di 60 milioni; 14 milioni per la parziale demolizione e rifunzionalizzazione dello stadio Meazza; 9 milioni per le bonifiche ambientali dei terreni che diventeranno aree verdi. Una cifra significativa, ma che non modifica il valore dell’operazione: la vendita dello stadio e delle aree circostanti non si smuove dai 197 milioni di euro fissati dall’Agenzia delle Entrate.