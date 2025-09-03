"Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva". Lo ha annunciato Milly Moratti, parlando all'Adnkronos delle condizioni del marito, ricoverato presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite dallo scorso 27 agosto. L'ex presidente dell'Inter era stato estubato tre giorni fa e, a conferma dei miglioramenti, nelle scorse ore ha parlato con i familiari. Il rientro a casa, come raccontato da Milly Moratti, avverrà "presto".