La conferenza stampa tenutasi quest'oggi a Coverciano è stata l'occasione per Gigio Donnarumma per parlare anche del trasferimento dal Paris Saint-Germain al Manchester City, ufficializzato nelle ultime ore di mercato: "Negli ultimi giorni ne ho un po' risentito per quello che stava succedendo, ma sono sempre stato bene. Non vedevo l'ora di andare al City, Guardiola mi ha voluto fortemente e questo mi ha lusingato. Essere voluto così dalla società più forte al mondo non può che renderti orgoglioso. Sono molto emozionato e contento".

Nessun rancore particolare, comunque, nei confronti del club transalpino e del suo tecnico Luis Enrique: "Ho sempre avuto un ottimo rapporto col mister. È stato diretto con me, fin dai primi giorni di ritiro. Deluso non lo so, ognuno fa le sue scelte. Il tecnico ha il potere di decidere, ma avere il supporto di tutti - soprattutto dei miei compagni - mi ha fatto capire cosa avevo dato al PSG e questo credo sia la cosa più importante. Perché oltre il calcio ciò che rimane è questo, sapere l'affetto di tutto l'ambiente, dei miei compagni, mi ha reso orgoglioso di ciò che ho lasciato. A Parigi sono stato benissimo, mi sono sentito a casa in questi quattro anni. Non li dimenticherò mai. Ho vissuto quattro anni stupendi a Parigi, ma l'ultimo anno è stato uno dei più belli della mia carriera e ne sono orgoglioso. Spero di continuare così e vincere tanti altri trofei. Voglio continuare a sognare e a perseguire tanti obiettivi nuovi. Ora il primo obiettivo è la Nazionale, abbiamo due gare importanti e bisogna lavorare bene, battagliare perché in queste due gare dobbiamo dimostrare di essere solidi e affamati. Sono sicuro che lo dimostreremo".