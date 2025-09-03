Curiosità della Gazzetta dello Sport su Manuel Akanji: ottimo difensore, ma tenetelo lontano dal dischetto del calcio di rigore. È la storia recente che parla in tal senso, come spiega proprio la rosea: "A Euro 2020, dopo aver segnato uno dei rigori che servirono a eliminare a sorpresa la Francia negli ottavi, sbagliò il tiro nei quarti contro la Spagna. Akanji ha ripetuto, ahilui, soltanto la seconda parte della procedura a Euro 2024, condannando la Svizzera all’eliminazione nei quarti a causa dell’errore dal dischetto contro l’Inghilterra, che poi avrebbe raggiunto la finale della manifestazione".